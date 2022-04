Cinghiali a Roma, mamma e cuccioli tra le auto. La Capitale come uno zoo

Un'intera famiglia di cinghiali è stata avvistata in una zona abbastanza centrale di Roma, a Piazza Irnerio, a pochi chilometri da San Pietro. Gli animali selvatici hanno attirato l'attenzione degli automobilisti bloccati nel traffico e i filmati hanno cominciato a fare il giro del web.

In sottofondo le voci dei passanti che chiedono di chiamare le autorità per provvedere e raccomandano di stare a distanza. Nella Capitale sono sempre tanti gli avvistamenti. I cinghiali, particolare da non sottovalutare, possono essere pericolosi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Aprile 2022, 13:17

