Zoo a Roma, due tori si schiantano contro un'auto. La 28enne alla guida: «Viva per miracolo»

Tori in strada a Velletri, Roma. «Due tori bianchi sono sbucati dal nulla all’improvviso dal bosco correndo su via dei laghi, sono viva per miracolo»: questa, le parole di Giulia, una ragazza 28enne che con un post sulla pagina Facebook di Miglioriamo Velletri, ha denuciato l'accaduto. Nella zona dei Castelli Romani (nel tratto tra Velletri, Nemi, Rocca di Papa, in via del Laghi) una ragazza di 28 anni è rimasta vittima di un incidente stradale, dopo aver "tamponato" due tori bianchi in compagnia di tre mucche.

«Non si possono prendere provvedimenti? - scrive la ragazza - un toro con il colpo è volato sul tettino, io fortunatamente lo posso raccontare. Quanti di noi passano su quella strada, cosa dobbiamo aspettare? qualcuno che non lo può più raccontare?».

L'incidente è avvenuto nella serata di sabato e la ragazza ha postato le foto della sua macchina una Fiat 500 danneggiata nell'impatto: «Andavo a a 40 km/h altrimenti i danni alla mia auto sarebbero stati molto peggiori, sono sbucati all'improvviso».

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Velletri, non ritrovando, però, gli animali. Sui social, anche altri hanno testimoniato l'avvistamento. «Percorro via dei Laghi ogni mattina alle ore 5 e due volte ho incontrato questi tori lungo il percorso che porta alla rotatoria.. Sono davvero pericolosi» racconta Riccardo.

