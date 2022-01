Roma, dopo i cinghiali anche le galline a spasso in zona Piramide

Una Capitale sempre più bestiale. Non bastavano i cinghiali e altri animali selvatici, sempre più richiamati dai rifiuti e dalla perdita di habitat. Per le strade di Roma è possibile incontrare dei passanti sempre più insoliti: questa volta è toccato ad una gallina.

Leggi anche > Roma senza regole: la commissione è in videocall? La consigliera Mennuni si collega mentre guida

Il pennuto è stato avvistato e immortalato in un video a pochi metri dalla Piramide Cestia, in zona Ostiense. La gallina non sembrava affatto infastidita dalla presenza delle persone in strada, anzi si atteggiava a regina incontrastata dello spartitraffico e sovrastava, come fossero un trono, le radici di un grosso albero. Vista la posizione in zona Piramide e il portamento, probabilmente la povera gallina è in crisi d'identità e si è creduta una faraona. Meglio scherzarci su...

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Gennaio 2022, 21:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA