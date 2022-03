Roma come uno zoo, due cinghiali allattano i cuccioli per strada: il video incredibile

Per nutrire i loro cuccioli si sono sdraiate in mezzo alla strada e lì noncuranti del traffico cittadino hanno allattato i piccoli. Protagoniste dell'episodio avvenuto a Roma in via Basilio Puoti, nel Municipio XIV, sono due femmine di cinghiale riprese in un video che è stato postato sui social da Laura Corrotti consigliera della Lega alla regione Lazio. Nel video oltre alle mamme, sdraiate al centro della strada insieme ai figli si vede un altro esemplare gironzolare tra le auto in sosta. Mentre dalle case si affacciano due cani incuriositi dalla scena.

«Qui siamo a Roma, nel Municipio XIV in via Basilio Puoti. Stento ancora a crederci ma la zona nord della Capitale si sta trasformando in un allevamento selvatico di cinghiali. Comune e Regione non hanno davvero nulla da dire?» ha scritto Corrotti nel post di denuncia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Marzo 2022, 19:39

