Cadavere di una donna trovato in spiaggia a Torvaianica. Al figlio le ultime parole: «Vado a fare una passeggiata»

Vicino alla spiaggia di uno stabilimento balneare a Torvaianica, comune del litorale romano, è stato trovato il cadavere di una donna di 49 anni di nazionalità russa.

Sul caso indagano i carabinieri.Secondo una prima ricostruzione la donna, intorno alle 22.30 di ieri, dopo una serata passata a bere alcolici in compagnia di amici, sarebbe uscita di casa dicendo al figlio di 16 anni che aveva intenzione di fare un passeggiata in spiaggia.

Non è escluso che la 49enne sia morta per annegamento. La salma è stata trasferita al policlinico di Tor Vergata dove verrà effettuata l'autopsia per chiarire le cause del decesso.

