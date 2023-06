Infiorata 2023, lo spettacolo floreale torna a Bolsena: ecco quando ci sarà

Arriva l’estate e, come ogni anno, arriva anche uno degli eventi tanto attesi da religiosi (e non) che si preparano per l’infiorata, un incantevole tappeto di fiori che ricoprirà le vie della città di Bolsena. Rose, papaveri, ortensie, ginestre e fiordalisi che abbelliscono le strade del Comune laziale, dando vita a uno spettacolo unico nel suo genere.

Infiorata 2023, lo spettacolo unico di Bolsena

L’appuntamento storico si ripete ogni anno in occasione della Festa del Corpus Domini. L’infiorata a Bolsena avrà luogo l’11 giugno 2023, mentre la processione del Corpus Domini partirà dalla Basilica di Santa Cristina e procederà lungo tutto il tappeto di fiori che deve essere calpestato solo ed esclusivamente dal sacerdote.

