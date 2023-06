Roma, venerdì riapre il Lian Club sul Tevere: l'annuncio della direttrice

di Redazione web

Da venerdì 9 giugno riapre il Lian Club, con il ristorante, con la terrazza estiva, e con la consueta programmazione. “Sono lieta di comunicare la riapertura del locale” annuncia Lisa Maisto, direttrice del Lian Club, dopo i lavori necessari a causa dell’acqua penetrata in uno dei 15 cassoni esterni che, unitamente ad altre misure, assicurano stabilità e galleggiabilità ai barconi sul Tevere a Roma. La riapertura venerdì 9 giugno.

“Tengo a precisare - ha sottolineato Maisto - che il Lian Club non ha mai, neanche lontanamente, rischiato di affondare, né l’acqua è mai penetrata all’interno. Si è solo verificato l’inclinamento di uno dei barconi, quello adibito a cucina; l’intervento della Polizia Fluviale, della Polizia Locale di Roma Capitale e dei Vigili del Fuoco, che ringraziamo, ha consentito di mettere il barcone subito in sicurezza; in ogni caso, la struttura non sarebbe mai stata a rischio.

“Abbiamo approfittato di questa pausa – ha concluso la direttrice del locale –, anche per fare qualche abbellimento. Siamo pronti, con più entusiasmo di prima, a riprendere la nostra attività”. La programmazione del Lian Club potrà essere seguita sui consueti canali social del locale .

