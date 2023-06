Roma, al Teatro Olimpico in scena l’inclusività con “Il sogno di Sophie”, riadattamento di “Mamma mia!”: a esibirsi anche attori con disabilità

Ragazzi talentuosi, pronti a regalare stupore, risate ed emozioni, e a conquistarsi meritati applausi. Sono gli attori de L’Arte nel Cuore, accademia romana di spettacolo per ragazzi disabili e normodotati, che si preparano a salire sul palco del Teatro Olimpico nella Capitale il prossimo 21 giugno alle ore 20.30 con “Il sogno di Sophie”. Un riadattamento a cura di Laura Garofoli e Gabriele Guarino della celebre commedia basata sul musical di successo “Mamma mia!”, con la regia di Laura Garofoli e che vede protagoniste - come da copione - due donne con sogni e aspirazioni: da una parte c’è Donna, interpretata da Emanuela Annini, attrice con la sindrome di down che nel 2018 ha debuttato sul grande schermo in “Detective per caso”, primo film per il cinema realizzato con attori professionisti disabili nelle parti dei protagonisti. Dall’altra, sua figlia Sophie, e a vestirne i panni sarà Maria Sofia Venanti, talento emergente con una grave disabilità motoria. Ma si vedranno recitare anche l’esordiente Lorenzo Neri (Sam), Tiziano Donnici (Bill) e Alessandro Tiberi (Harry), questi ultimi entrambi doppiatori del lungometraggio “Champions” di Bobby Farrelly, in sala lo scorso maggio.

Tra incontri inaspettati, patti segreti e colpi di scena si rivivranno quei momenti che ci hanno fatto sognare sulle note delle hit degli ABBA e con le scene del film interpretato da una portentosa Maryl Streep e un affascinante Pierce Brosnan. Ne “Il sogno di Sophie”, i canti e le musiche sono curate da Clara Sorace, Daniele di Paolo e Giulio Maschio, le coreografie da Francesca Cinanni e Caterina Bonasia, la scenografia da Stefania Savioli e i costumi da Annalisa Di Piero. Spiega Daniela Alleruzzo, ideatrice e Presidente dell’accademia L’Arte nel cuore che, da 18 anni nella Capitale, fa recitare, cantare, danzare e suonare assieme ragazzi disabili e normodotati: «Prendendo spunto dalla trama che tutti conosciamo, il testo è stato riscritto e riadattato a seconda delle esigenze e delle potenzialità dei nostri ragazzi che, anche quest’anno, attraverso il loro talento, ci stupiranno, faranno ridere ed emozionare. La tematica del sogno, come quello di Sophie, è stata scelta per offrire a tutti l’occasione di ragionare sui nostri desideri e sulle nostre differenze, cercando uno o più punti in comune che ci facciano accettare e riconoscere l’altro, anche se, inizialmente, ci sembra così lontano da noi», spiega la stessa, aggiungendo: «In questi ragazzi vedo il talento e il desiderio di esprimersi e riscattarsi.

Il progetto ha tanti amici speciali, come l’affezionatissima attrice Claudia Gerini e i colleghi Alessio Boni, Paola Tiziana Cruciani, Massimiliano Bruno, Stefano Fresi, Giorgio Marchesi o, ancora, il comico Lillo. L’idea parte da lontano, come racconta la stessa Presidente, cresciuta con delle sue personali difficoltà e con una cugina sordomuta con cui ha imparato a giocare e a divertirsi: «Ero una bambina dislessica, presa in giro, bullizzata. Mi sono curata e piano piano, seppure con fatica, sono riuscita a creare qualcosa che parlasse veramente di inclusione e integrazione. Se in questo ambito c’è ancora molto da fare, mi dà sollievo pensare che qui i ragazzi trovano un progetto di formazione serio, per acquisire quegli strumenti necessari per avere un’opportunità reale di lavoro nel mondo dello spettacolo», conclude Alleruzzo. Lo spettacolo “Il sogno di Sophie” è prodotto da L’Arte nel cuore in collaborazione con OTTO PER MILLE CHIESA VALDESE, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, POSTE ITALIANE, SISAL, ESSO, MSD e GOLDWELL. Per prenotazioni e informazioni: tel. 06 5413775; info@artenelcuore.it; www.artenelcuore.it.

