Bambino di 4 anni morì precipitando nell'ascensore della metro Furio Camillo: condannato a 8 mesi l'operaio che cercò di aiutarlo

Aveva cercato di aiutare una mamma e suo figlio, rimasti intrappolati nell'ascensore della stazione metro Furio Camillo a Roma. Il piccolo però, un bambino di 4 anni, era morto tragicamente cadendo nell'intercapedine. Per questo Flavio Mezzanotte, un ex operaio Atac, dovrà scontare 8 mesi di reclusione, con l'accusa di omicidio colposo. I fatti risalgono al luglio del 2015.

La vicenda

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna ad otto mesi per omicidio per Flavio Mezzanotte, riporta Rainews. L'ex operaio si era affiancato con un altro ascensore, aprendo il pannello per far passare mamma e figlio rimasti intrappolati. Il bambino però, è corso verso l'uscita ed è precipitato nell'intercapedine, morendo tragicamente. In primo grado l'uomo era stato condannato a 2 anni. Un intervento, quello di Mezzanotte, «affrettato e non giustificato da urgenze derivanti dall'intrappolamento», aveva detto il magistrato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 10:16

