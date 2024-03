Auto sui binari in via Giolitti: intervengono i pompieri con l'autogrù

È accaduto questa mattina intorno alle sette, quando un'auto è stata ritrovata sui binari in via Giolitti a Roma, presso il civico 271. La linea ferroviaria è quella che collega la stazione Termini, dal capolinea Laziali, a Centocelle.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno rimosso il mezzo grazie all'intervento dell'autogrù del comando provinciale. Ancora non si conosce il motivo per cui l'automobile si trovasse sui binari, visto che non c'era nessuno nell'abitacolo.

Sul fatto sta indagando la polizia, che sta cercando di ricostruire l'accaduto.