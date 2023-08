Tajani, i ladri cercano di entrare nella casa del ministro: mistero a Roma. «Si sono arrampicati fino alla finestra»

di Redazione web

Un tentativo di furto è stato fatto la notte di domenica nell'abitazione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Roma. In base a quanto si apprende ignoti, dopo essersi arrampicati fino all'appartamento del ministro, nel quartiere Parioli, avrebbero tentato di forzare una porta-finestra per fare irruzione.

Tentato furto a casa di Tajani

Il tentativo di furto, però, fortunatamente per il ministro e per i suoi familiari, è fallito: i malviventi si sono, quindi, dati alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilevi tecnico scientifici. Al vaglio anche le telecamere presenti in zona che potrebbero avere immortalato i rapinatori. Non è ancora chiaro - e lo accerteranno le indagini - se si trattasse di un semplice gruppo di ladri ignari di aver messo nel mirino la casa di un ministro, o se abbiano cercato di entrare nell'abitazione consapevoli del suo ruolo. Una vicenda che potrebbe nascondere risvolti misteriosi.

