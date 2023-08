Bologna choc, rubato un Rolex da 100mila euro: «Abbracciato da due donne, poi aggredito dal complice»

di Redazione Web

Prima hanno cercato di compiere il furto del Rolex al polso di un 60enne con le "buone", poi quando hanno visto che l'uomo non si faceva abbindolare dalle moine e dagli abbracci delle due donne, è intervenuto il complice che le attendeva in macchina. E in pieno giorno, non lontano dal centro di Bologna, ha preso la vittima di peso e lo ha scaraventato a terra, riuscendo a sfilare il prezioso orologio da 100mila euro.

Bologna, il furto del Rolex choc

L'episodio è avvenuto nella mattina di domenica, attorno alle 11, quando di fronte a un bar, la vittima stava portando a spasso il cane. In pochi istanti due donne si sono avvicinate all'uomo e, al termine di una breve colluttazione i tre ladri sono riusciti a scappare con un Daytona platino dal valore di 100mila euro.

La dinamica è molto simile alle tante altre rapine che, nell'ultimo periodo, si ripetono a Bologna.

Vista la difficoltà riscontrata dalle due, l'uomo è uscito dall'auto e ha raggiunto il gruppetto che stava litigando animatamente. Ha aggredito il 60enne, scaraventandolo a terra, per poi strappare con violenza l'orologio.

Una caduta in cui la vittima ha riportato un trauma alla mano. Nessuno, malgrado a quell’ora ci fosse del passaggio nella strada, è intervenuto per aiutare l'uomo che, una volta ripresosi, ha subito denunciato la rapina alla polizia.

Gli agenti, dopo aver ascoltato le varie testimonianze e acquisito le registrazioni delle telecamere della zona, sono al lavoro per rintracciare i colpevoli.

