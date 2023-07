Emerson Fittipaldi, furto da 250 mila euro nella villa dell'ex campione di Formula Uno: rubati gioielli e orologi

di Redazione web

Un furto in casa è stato messo a segno nella villa di Emerson Fittipaldi, 75 anni, il brasiliano tra i più grandi piloti della storia della Formula 1. L'ex campione del mondo, al momento del furto nella sua tenuta a Soiano (Brescia), non era in casa. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera nelle pagine bresciane, il bottino, in ori e Rolex, ammonta a circa 250 mila euro. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Salò (Brescia). Fittipaldi non è l'unica leggenda della Formula 1 a vivere nel Bresciano: a Desenzano, infatti, vive René Arnoux.

Scontro fra auto, taxi finisce sul marciapiede: bimba di 5 anni salvata dal padre che la spinge a terra. «È stato un miracolo»

Chi è Emerson Fittipaldi

Emerson Fittipaldi, soprannominato Emmo ma anche O rato (“il topo”) per la sua caratteristica dentatura, è stato campione del Mondo di Formula 1 nel 1972 e 1974, vincendo un totale di 14 Gran Premi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA