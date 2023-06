Juventus, furto nella villa di Kaio Jorge: al giocatore rubati gioielli, orologi e anche il fuoristrada in garage

Svaligiata la casa dell'attaccante brasiliano della Juventus Kaio Jorge. Il furto, confermato da fonti investigative, è avvenuto nella villa del giocatore, nella zona della pre collina di Torino. I ladri, approfittando del fatto che Jorge in questi giorni è in Brasile, hanno portato via dal garage una Range Rover e dalla casa gioielli, orologi di lusso, ipod e altre apparecchi elettronici. Il valore della refurtiva pare sia di centinaia di migliaia di euro.

La polizia è stata chiamata dal giardiniere

A chiamare la polizia il giardiniere, quando ha visto che il fuoristrada non era più in garage. Lo scorso ottobre, un altro giocatore bianconero era finito nel mirino dei ladri: la polizia aveva sventato una rapina a casa dell'argentino Angel Di Maria, sempre ai piedi della collina torinese. Uno dei rapinatori era stato arrestato dopo un inseguimento da parte della pattuglie delle volanti della questura.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 19:45

