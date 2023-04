Notte da incubo nella villetta: vedono i ladri sulle telecamere di sicurezza, cosa è successo

Pochi secondi e i malviventi avrebbero violato l’abitazione, incuranti della gente che dormiva a Polverara (Padova). Le immagini sono nitide: non appena scatta l’allarme due sconosciuti fanno marcia indietro, capiscono che il colpo è fallito e si danno ad una fuga precipitosa. Non è dato al momento sapere con quale mezzo si siano allontanati e se all’esterno della villa vi fosse un complice ad attenderli con l’incarico di dare l’allarme in caso di arrivo delle forze dell’ordine.

Il film del tentato furto

L’intero film del tentato furto è rimasto immortalato nelle immagini della videosorveglianza della villa. A raccontare i drammatici momenti e a ricordare un precedente ancora più grave è stata la figlia del padrone di casa, V.P., di 32 anni che divide la casa con il fratello, mamma e papà: «L’estate scorsa ad agosto - ha raccontato - i malviventi sono venuti a casa nostra in piena notte. Non essendoci ancora il sistema d’allarme hanno fatto in tempo a forzare gli infissi e a penetrare nelle nostre stanze incuranti del fatto che noi eravamo a letto a dormire. In quell’occasione - ha ricordato V.P. - sono spariti soldi e gioielli. Mio padre ha anche notato un’ombra lungo il corridoio, ma ha pensato fosse mio fratello. Per fortuna nessuno si è fatto male. Dopo questa brutta esperienza abbiamo deciso di allarmare la casa».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Aprile 2023, 20:48

