Milano, colpo milionario: svaligiata la villa dell'influencer, bottino di oltre 2 milioni di euro

di Redazione web

Svaligiata la super villa che si trova di fronte allo stadio Meazza di Milano abitata dall'imprenditore anglo-australiano Karim Kalaf e da sua moglie, la modella e influencer russa Galina Genis. I ladri hanno portato via gioielli, orologi e borse per un valore complessivo vicino ai due milioni e mezzo di euro. Il colpo da record, come riporta Repubblica, risale all'11 novembre.

Galina Genis, furto da record nella villa di Milano

I due si trovavano in vacanza a Dubai e al loro ritorno hanno trovato la casa completamente svaligiata di tutto quanto di prezioso si trovava soprattutto nella cassaforte, aperta con un flessibile, a partire da gioielli e orologi delle marche più prestigiose, da Patek Philippe a Cartier a Bulgari. Alla Polizia, Kalef e Genis hanno raccontato di aver ricevuto solo una telefonata mentre erano in ferie da parte del custode che segnalava una porta-finestra lasciata aperta ma nessun disordine all'interno della villa, abitata dalla scorsa estate.

Colpo milionario a #Milano: svaligiata la villa dell'influencer, bottino di oltre 2 milioni di euro https://t.co/Jk3VkkBHRo — Leggo (@leggoit) January 1, 2023

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Gennaio 2023, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA