Checco Zalone derubato: «Auto svaligiata, mi hanno rubato pure le mutande». Ecco cosa è successo e dove

di Redazione web

Checco Zalone derubato. Disavventura per il comico pugliese in tour con il suo spettacolo in Veneto. Ha subito un furto, di cui lui stesso a messo al corrente il pubblico dal palco di Piazzola sul Brenta. Il furto, secondo quanto ha raccontato l'attore sarebbe avvenuto a Padova.

«Pure le mutande mi hanno rubato»

E lo ha fatto con la consueta ironia e capacità di sdrammatizzare. «Volevo ringraziare per l'accoglienza - ha detto al pubblico - Ieri per farmi sentire a casa, a Padova, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto. Neanche le mutande mi hanno lasciato. Davvero eh, mica sto scherzando». E infatti non scherzava. Ma come si fa a non riderci su? E infatti, giù le risate.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Luglio 2023, 11:31

