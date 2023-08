Rapina alla gioielleria Piaget a Parigi: colpo da 15 milioni di euro, tre malviventi fuggono a piedi L'inchiesta per «furto a mano armata in banda organizzata e sequestro in banda organizzata» è stata affidata dalla procura di Parigi







di Redazione web Rapina milonaria alla gioielleria Piaget di Parigi: è quanto riferisce la procura locale evocando un bottino stimato tra i «10 e i 15 milioni di euro». Il bottino Situata in rue de la Paix, tra Place Vendome e l'Opéra, nel cuore di Parigi, la gioielleria Piaget è stata rapinata oggi, all'ora di pranzo, da tre malviventi che hanno preso la fuga con un bottino stimato tra i 10 e i 15 milioni di euro, riferiscono fonti della polizia e della procura di Parigi citate dalla France Presse, aggiungendo che durante il colpo milionario non sono stati causati feriti. #JoyeríaPiaget | #París | #Francia 🇫🇷🚨



Tres personas armadas penetraron en el establecimiento, de la enseña suiza de relojería y joyería Piaget, sobre las 13.00 horas (11.00 GMT) y lograron escapar con un importante botín, sin que se produjeran daños...https://t.co/eS01YVlZPu — Análisis Urbano (@AnalisisUrbano) August 1, 2023 L'inchiesta L'inchiesta per «furto a mano armata in banda organizzata e sequestro in banda organizzata» è stata affidata dalla procura di Parigi alla Brigade de répression du banditisme (Brb). Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA