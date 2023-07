Donna rapinata a Firenze, riconosce il suo aggressore al pronto soccorso: era caduto fuggendo dagli agenti

di Redazione web

È accaduto a Firenze. Una donna di origini peruviane di 37 anni è stata aggredita e rapinata in piazzale Vittorio Veneto da un 21enne identificato successivamente al pronto soccorso. Il giovane, in un tentativo di sfuggire ad un controllo della guardia di finanza alle Cascine, pare sia caduto e trasportato all'ospedale di Careggi.

Il riconoscimento

Nello stesso opsedale, però, il 21enne ha trovato la vittima della rapina, recatasi lì per le contusioni riportate.

L'intervento degli agenti di una volante risale alle 8:35 di ieri (29 luglio), in via Bastianellli, a seguito di una telefonata al 112 Nue. All'arrivo degli agenti erano già presenti i sanitari del 118 per prestare soccorso alla 37enne. La donna ha poi riferito alla polizia che poco prima era stata percossa da una persona, indicata dalla vittima come un nordafricano, per prenderle la borsa. A causa dell'aggressione subita la donna è stata poi portata a Careggi dove avrebbe riconosciuto, tra i pazienti in attesa, il suo aggressore poi identificato per il 21enne.

