Donnarumma rapinato in casa. Notte di terrore: legato e spogliato davanti alla fidanzata. Bottino 500mila euro

Gianluigi Donnarumma rapinato in casa a Parigi. Notte di paura per il portiere della Nazionale e per la sua fidanzata. Un gruppo di rapinatori ha fatto irruzione nell'appartamento del calciatore, che si trova nell'ottavo distretto della capitale francese. Il numero uno del PSG e Alessia Elefante sono stati aggrediti, legati e spogliati. I rapinatori avrebbero portato via un bottino stimato in 500mila euro.

La Brigata per la repressione del banditismo (Brb) della polizia giudiziaria parigina ha già aperto un'indagine su questa vicenda. Donnarumma e la compagna sono stati portati in ospedale per le percosse ricevute.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Luglio 2023, 09:24

