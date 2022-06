Donnarumma litiga con la giornalista in diretta dopo Germania-Italia: «Se vuoi dare le colpe a me...»

Rabbia di Gigio Donnarumma dopo la pesantissima sconfitta per 5-2 della Nazionale contro la Germania in Nations League. Il portiere, colpevole di un errore grave su uno dei gol dei tedeschi, ha litigato in diretta tv nell'intervista con la giornalista Rai Tiziana Alla. «Vi piace parlare sempre dei miei errori, io mi prendo le mie responsabilità da capitano, va bene così».

Ma cosa era successo? A bordocampo, nella classica intervista post partita, al capitano azzurro era stata fatta una domanda sui recenti errori tra nazionale e Psg. A Donnarumma, che proprio dopo la partita contro l'Inghilterra ha avuto un battibecco con un tifoso, non è andata giù e ha risposto visibilmente stizzito. «Quando sono successi altri errori? Contro il Real Madrid (con la maglia del Psg in Champions, ndr) che c'era fallo? Se vogliamo fare polemiche facciamolo, io faccio un discorso di squadra stasera. Abbiamo fatto tutti errori, non ci sono colpevoli. Poi se tu vuoi dare la colpa a me fallo... Io mi prendo le mie responsabilità e vado avanti a testa alta come ho sempre fatto. Volete fare ancora questioni sugli errori, va bene così».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Giugno 2022, 23:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA