Accoltellato per strada a Roma: 27enne trovato con una profonda ferita al fianco

Accoltellato al fianco e lasciato ferito sulla strada alla periferia di Roma. E' successo all'alba di questa mattina, in via Giovan Battista Scozza in zona Torre Gaia. Un ragazzo romano di 27 anni con precedenti penali è stato trovato, alle 5 circa, con una profonda ferita ad un fianco inferta da una coltellata. La vittima, trasportata da personale 118 al Policlinico di Roma Casilino, dove dopo essere stato medicato è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. I carabinieri indagano per risalire all'autore dell'accoltellamento che dovrà rispondere di tentato omicidio. L'aggressione potrebbe essere nata da questioni legate al mondo dello spaccio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 16:54

