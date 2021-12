Lanciano 28enne giù dal balcone dopo una lite: presi

Un 28enne è stato lanciato dal balcone durante una lite per problemi di droga. Un volo di due piani, circa 4 metri, che lo ha lasciato ferito sulla strada. E' successo ieri alle prime luci dell'alba nel centro cittadino di Alzano Lombardo in provincia di Bergamo. I responsabili un 18enne e un 30enne, entrambi accusati di tentato omicidio, sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Bergamo. Secondo quanto hanno ricostruito i militari, la vittima di origine marocchina insieme a una donna era entrato nell'appartamento probabilmente per comperare droga. Giunti nella casa però, i due sarebbero stati coinvolti in una lite con altri tre uomini stranieri, che si trovavano all'interno.

Nel corso del litigio, due dei tre uomini presenti dopo aver minacciato verbalmente il giovane, lo avrebbero letteralmente defenestrato: lanciandolo dal secondo piano di una palazzina, a circa 4 metri da terra. La vittima ha riportato gravi lesioni al braccio sinistro, che gli è stato completamente ingessato e giudicato guaribile in 30 giorni di prognosi. Dei due aggressori il primo, un 18enne di origine marocchina, già gravato da alcuni precedenti, è stato individuato e arrestato nei pressi della scena del crimine. Mentre il secondo, 30enne anch'egli di origine marocchina, ha tentato di scappare sulla sua autovettura. La fuga è stata però interrotta in quanto i carabinieri, nella tarda serata di ieri, lo hanno rintracciato e bloccato all'interno di un appartamento a Bonate Sopra sottoponendolo a fermo di indiziato di delitto. Entrambi sono stati portati nel carcere di Bergamo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Dicembre 2021, 18:37

