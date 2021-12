Roma, tensione al liceo Plauto: due studenti portati via di forza dai poliziotti in borghese

Roma, momenti di tensione al Plauto. Nel liceo classico di Tor de' Cenci, nella periferia Sud della Capitale, gli studenti questa mattina stavano organizzando una assemblea straordinaria quando due attivisti, un ragazzo e una ragazza, sono stati portati via di forza da tre agenti di polizia in borghese.

Leggi anche > Positivo al Covid va in discoteca: denunciato. Controlli dei Nas, chiusi otto locali da ballo

Non sembra arrestarsi l'autunno caldo delle scuole superiori della Capitale. Come denunciato dall'Opposizione Studentesca d'Alternativa di Roma, gli studenti continuano ad essere ignorati dalle istituzioni e quando gli studenti avevano chiesto un'assemblea straordinaria, possibile preludio all'occupazione, due ragazzi sono stati portati via dalla polizia. «In questo momento sono chiusi dentro la scuola, questo livello di repressione è inaccettabile. Risponderemo con la lotta», denuncia l'Osa di Roma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA