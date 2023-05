Lo youtuber Corse scatena il panico in un locale di Milano: aggredito un barman, botte a una cliente Il 24enne, in compagnia di due amici, ha picchiato il dipendente di un locale ed una donna accorsa in suo aiuto. In tasca aveva anche un coltello







di Redazione web Lo Youtuber Prontosoccorse avrebbe picchiato il barman di un locale della movida di Milano e una cliente che stava consumando. Il 24enne, noto sui social anche come Corse, sarebbe stato trovato in possesso di un coltello, arma detenuta in modo abusivo, per cui è stato anche denunciato; insieme a lui c'erano altri due amici, 22 e 23 anni, che avrebbero avuto un ruolo nel pestaggio. Bimbo di un anno si toglie il salvagente e si tuffa in piscina: la tragedia sfiorata sotto gli occhi del papà VIDEO Denunciato L'episodio è avvenuto sabato scorso, ma è stato riferito oggi. Secondo quanto ricostruito, sabato notte è scoppiata una lite in un locale in via Marco Polo, a pochi passi dal casello di Porta Nuova, dove Corse e i due amici avrebbero aggredito l'uomo e ferito anche la cliente, intervenuta in soccorso del barman, provocando danni nel locale di cui avrebbero distrutto anche le vetrine. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 17:58

