Ragazzo investito e ucciso a Milano, il pirata confessa: «Fuggito perché avevo paura, sono padre di due figli»

Il ragazzo di 29 anni che ha investito e ucciso Vassil Facchetti, un anno più giovane di lui, in viale Jenner a Milano nella notte tra sabato e domenica, è fuggito dalla zona dell'investimento perché era spaventato. «Mi sono spaventato, avevo paura e sono scappato, poi sono stato troppo male per quello che avevo fatto e ho deciso di confessare», ha detto il giovane, Mohamed El Sharkawy.

«Fuggito per paura, sono padre di due figli»

Ieri sera si è costituito in una caserma dei carabinieri dopo che, verso le 4 del mattino di domenica, aveva investito e ucciso Vassil, che stava attraversando la strada dopo essere uscito da una discoteca in cui aveva passato la serata con gli amici. Il 29enne, che aveva presentato nel corso della giornata anche una falsa denuncia per furto della sua auto, è stato interrogato dal pm Paolo Storari nelle indagini della Polizia Locale. Resta indagato a piede libero per omicidio stradale.



Stando a quanto si è saputo, l'uomo, che era in macchina con altre tre persone, ha detto di essersi accorto di aver travolto il giovane e di essere fuggito perché aveva «paura» delle conseguenze, anche perché, ha detto, «sono padre di due figli».

