Siringa infilzata nell'auto della polizia: attenzione al metodo del peruviano. Salvini: «Ennesimo attacco ai nostri ragazzi in divisa»

Lunedì 5 Agosto 2019

Unasulladell'auto della polizia , pronta per colpire le forze dell'ordine. L'uomo sospettato di aver architettato il piano diabolico, è stato fermato in queste ore a Milano . Si tratta di un giovaneAd incastrarlo sono state le telecamere di video sorveglianza della stazione di Rogoredo, che lo hanno ripreso mentre si aggirava sospetto attorno alla macchina degli agenti, parcheggiata fuori dagli uffici.L'uomo, che è stato fermato dall Polfer di Milano, aveva con sè in uno zaino diversi aghi per siringa e una tenaglia. Al momento non si sa il motivo per il quale portasse con sè questi oggetti. Matteo Salvini , ministro dell'Interno, ha commentato la vicenda su Twitter: «Stazione di Milano Rogoredo: un immigrato posiziona un ago da #siringa sulla maniglia di uno sportello di un’auto della Polizia. È l’ennesimo attacco alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi in divisa».Poi si è complimentato con le forze dell'ordine: «Oggi la Polizia Ferroviaria ha rintracciato un giovane peruviano, ripreso dalle telecamere della stazione di Rogoredo a Milano, sospettato di aver messo un ago da siringa sulla maniglia di un'auto della polizia. Nello zaino dell'uomo c'erano delle siringhe e una tenaglia. Complimenti alle Forze dell'Ordine che hanno rintracciato velocemente il presunto responsabile! Vediamo se troverà un giudice buono e comprensivo».