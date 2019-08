Carabiniere ucciso, il post della polizia americana per Mario Cerciello Rega: «Era appena tornato dal viaggio di nozze»

Mario Cerciello Rega

Lunedì 5 Agosto 2019, 10:43

Il vicebrigadiere deiè morto mentre era in servizio per mano di due americani e la polizia dellaha scelto di rendergli omaggio con un post suUn gesto che ha contagiato le forze dell'ordine di molti Paesi e a cui l'Arma italiana ha risposto con un messaggio. «Cari colleghi, grazie tanto per aver reso onore a Mario con il vostro tributo. Lo abbiamo apprezzato», si legge in un post sui social.Questo, invece, il messaggio di cordoglio della polizia degli: «L'altra settimana il vice brigadiere Mario Cerciello Rega è stato ucciso da due teenager americani. Era appena tornato dal viaggio di nozze. Le nostre più profonde condoglianze vanno alla famiglia, agli amici e ai nostri colleghi in Italia». Nel post anche la foto del carabiniere 35enne ucciso a coltellate.Il vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri è morto nella notte tra il 25 e il 26 luglio dopo essere stato colpito da undici coltellate, come ha rivelato l'autopsia. Per la sua morte sono stati arrestati due ragazzi americani che quella notte erano in cerca di droga,(che aveva il coltello) e