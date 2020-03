Rapina una farmacia e poi si auto-denuncia: «Ho sbagliato, venitemi a prendere: sono in cortile»

Un 18enne incensurato è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dopo aver confessato tramite l'utente YouPol di essere il responsabile della rapina a mano armata commessa lo scorso 21 marzo ai danni di una farmacia in via Palanzone 33 a. Alle ore 23.15 di lunedì, la centrale operativa della Questua ha ricevuto sul sistema informatico un messaggio: «Ho fatto una rapina alla farmacia di Niguarda nord la settimana scorsa. Abito in via ... resterò nel cortile fino alle 2 di notte. Ho sbagliato e ho capito quello che voglio »e quindi ha inviato sul luogo indicato una volante del commissariato Greco Turro.Giunti sul posto gli agenti hanno trovato un ragazzo in evidente stato di agitazione, che ha riferito loro di aver commesso la rapina in via Palanzone 33 lo scorso 21 marzo, all'ora di chiusura della farmacia . Una volta in commissariato il giovane si è dimostrato reticente circa la dinamica della rapina fornendo agli agenti, inoltre, dichiarazioni contraddittorie sull'interesse presenza di complici e l'arma usato, che ha detto essere stato una pistola a salve priva di tappo rosso, e che tuttora non è stata ritrovata.