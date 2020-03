Stanotte probabilmente ci lascerà un paziente - scrive il medico del Policlinico di Milano, Andrea A. in un commovente post Facebook -. Un medico, a vederlo di quelli di una volta. Il figlio ci ha chiesto di mettere un camice nella bara. Mi sono guardato con Vincenzo e Kordelia, i miei compagni di turno e, a costo di mettere i nostri, abbiamo deciso che questo desiderio sarà esaudito. Umanità e solidarietà, uno dei passaggi fondamentali per sconfiggere quel maledetto virus

In ospedale i rischi per i medici sono tantissimi: molti di loro sono allo stremo delle forze. Anche a loro si è rivolto oggi il Governatore lombardo, Attilio Fontana.«Le misure rigorose assunte 15 giorni fa provare a dare i frutti e da qualche giorno nella linea delle nuove regole non esistenti, si è consolidato e anzi tende ad andare verso una riduzione ». Lo ha detto il Governatore lombardo Attilio Fontana nel suo intervento in Consiglio regionale. «Questa è la prova che, l'ultimo sistema per combattere il virus, per quale sia oggi e non è stato trovato né una cura né un vaccino efficace, è necessario ogni forma di contagio», ha aggiunto.