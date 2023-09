Incidente in centro a Milano: ragazza di 26 anni travolta da una moto, è gravissima

di Redazione web

Un altro gravissimo incidente stradale in centro a Milano: gravissima ragazza di 26 anni travolta da una moto Ducati di grossa cilindrata mentre attraversava la strada. La giovane ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Il motociclista di 32 anni avrebbe tentato una frenata disperata ma senza riuscire ad evitare l'impatto violentissimo.

Un nuovo incidente nel centro di Milano

La ragazza di 26 anni è stata travolta da una moto in via Fatebenefratelli, poco dopo l’incrocio con piazza Cavour vicino alla questura. L’incidente si è verificato oggi intorno alle 19.

Secondo una primissima ricostruzione sembra che la ragazza, a piedi, abbia attraversato la strada in un punto dove non ci sono strisce pedonali quando è stata travolta da una moto, una Ducati. La giovane si trova in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda, il centauro non è grave, in codice giallo al Policlinico. Sul posto i soccorritori del 118 con un’ambulanza e due auto mediche.

Strada chiusa al traffico per i rilievi

Gli agenti della polizia locale hanno chiuso la carreggiata di via Fatebenefratelli nel tratto compreso tra piazza Cavour e via dei Giardini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 21:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA