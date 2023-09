Fiat Panda si schianta contro il pullman Cotral: morto 54enne

di Redazione web

Si sono rivelati del tutto inutili i soccorsi per un uomo di 54 anni che nel pomeriggio di oggi, mentre percorreva in auto la Migliara 45, poco lontano da Borgo San Michele, a Latina, si è scontrato frontalmente con un pullman del Cotral che viaggiava in direzione opposta. L'uomo, per cause ancora in fase di accertamento della Polizia Stradale, intervenuta con una pattuglia del distaccamento di Terracina, ha perso il controllo della Fiat Panda, invadendo l'altra corsia e centrando il mezzo di linea, i cui passeggeri sono rimasti illesi.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'eliambulanza, gli agenti del comandante Gian Luca Porroni, i quali si sono occupati di effettuare i rilievi. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 23:09

