Basejumper di 38 anni si lancia dalla Tofana e muore dopo un volo di 200 metri

di Redazione web

Cortina d'Ampezzo, si "tuffa" dalle Tofane, basejumper australiano precipita e muore dopo un volo di 200 metri. Il terribile incidente oggi, 6 settembre, intorno alle 10.15. Il 38enne, Francis Jay Driscoll si trovava in vacanza insieme a degli amici con cui condivideva la passione per gli sport estremi. E proprio con loro era in cima alle Tofane, nel seconfo troncone della Freccia del Cielo a quota 2.470 metri. Si è buttato, come aveva già fatto altre volte da altre montagne e da diverse altitudini. Ma questa volta qualcosa è andato storto.

L'allarme degli amici

A lanciare l'allarme è stato proprio uno dei suoi amici ma per il 38enne ormai non c'era più niente da fare. Arrivato nelle vicinanze del punto indicato, l'equipaggio dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha individuato il corpo senza vita del basejumper australiano, finito nel Canalino del prete con il paracadute, 200 metri più in basso rispetto a dove si era lanciato e da dove avrebbero dovuto seguirlo altri due connazionali che si sono bloccati dopo il suo incidente.

Un terribile volo nel vuoto

Il corpo si trovava sotto i cavi dell'elettricità, a sinistra del Torrione Zesta, l'elicottero è volato a imbarcare due soccorritori della Guardia di finanza e li ha lasciati il più vicino possibile.

I suoi voli più belli

Video dal suo profilo Instagram.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 23:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA