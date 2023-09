Basejumper si lancia dalle Tofane e muore: Francis e la passione per l'adrenalina I video dei suoi voli più belli

Si "tuffa" dalle Tofane, basejumper australiano precipita e muore dopo un volo di 200 metri. Il terribile incidente oggi, 6 settembre, intorno alle 10.15. Il 38enne, Francis Jay Driscoll si trovava in vacanza insieme a degli amici con cui condivideva la passione per gli sport estremi. E proprio con loro era in cima alle Tofane, nel seconfo troncone della Freccia del Cielo a quota 2.470 metri. Nel suo profilo Instagram i video dei suoi voli più belli, eccone qui alcuni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 23:02

