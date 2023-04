Ciclista travolta dalla betoniera: l'incidente a Milano

È morta dopo essere stata travolta da una betoniera. Una donna di 39 anni è deceduta a Milano mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Sul luogo dell'incidente è accorso il personale del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

Bambino in bici urta una donna di 87 anni al parco e la uccide: il papà rischia il carcere e 200mila euro di risarcimento

Ragazzo 19enne in bici travolto da un'auto: ricoverato in gravi condizioni

Milano, ciclista morta: travolta da una betoniera

Sono in corso i rilievi della polizia locale per ricostruire la dinamica, ma secondo i primi accertamenti la betoniera viaggiava su via Francesco Sforza e stava svoltando a destra in corso di Porta Vittoria.

Sotto choc: «Uccidetemi»

Dopo lo scontro, il conducente del mezzo pesante, un uomo di 53 anni, si è subito fermato. «Ho ucciso una persona, uccidetemi», avrebbe detto in stato di choc - secondo quanto riferito da un testimone - agli agenti della polizia locale intervenuti sul posto.

Negativo all'alcol test

L'uomo alla guida della betoniera, che ha 53 anni, è risultato negativo all'alcol test e al pre test antidroga. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante proveniva da via Sforza e stava svoltando a destra verso corso di Porta Vittoria quando ha investito la donna.