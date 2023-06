Il "mostro del Po", pesce siluro di 3 metri (e 150 chili) catturato nel fiume: «Ecco come ho fatto». Le immagini incredibili

di Redazione Web

Un imprenditore 43enne di Ostiglia (Mantova), appassionato di pesca, Alessandro Biancardi, ha pubblicato sui suoi social le immagini della sua ultima 'impresa': un pesce siluro di 150 chili, lungo due metri e 85 centimetri, catturato nelle acque del fiume Po e poi lo ha liberato. «Così ho dato la possibilità ad un altro pescatore di vivere le mie stesse emozioni, e anche ai miei figli, se vorranno seguire le orme del padre».

Pesce siluro da 150 chili

Biancardi è un appassionato pescatore di siluri, i pesci giganteschi somiglianti a grossi pescigatto che popolano da anni il Po e che, secondo qualcuno, costituiscono una minaccia per tutto l'ecosistema fluviale. Per Biancardi, invece, «i veri nemici dell'ambiente sono i bracconieri con i loro sistemi cruenti di cattura, oppure i gamberi killer e i cormorani; mentre il siluro ormai si è abituato a convivere con le altre specie ittiche».



Lui sono 23 anni che coltiva questa passione: «esco a pesca con la mia barca tutti i giorni, catturo i pesci che poi libero». Qualche giorno fa è uscito a bordo della sua barca nelle acque di Revere, altro centro rivierasco del Po, sull'altra sponda proprio di fronte Ostiglia. «Ero in barca - racconta - quando ho sentito qualcosa che aveva abboccato alla esca della mia canna. Ho, cominciato, quindi, una vera e propria battaglia per catturare il pesce».

«Ci ho messo 45 minuti»

Una scena dal sapore hemingwayiano del vecchio e il mare. Si è subito reso conto che aveva allamato un 'mostro' di enormi dimensioni. «Ha cominciato a trascinare la barca approfittando della corrente. Ho impiegato 45 minuti per stancarlo, ma solo quando l'ho trascinato a riva per spiaggiarlo mi sono reso conto di cosa avevo catturato».



«L'ho misurato ma non l'ho potuto pesare - spiega - perché il peso del suo corpo, rivoltandolo, avrebbe potuto schiacciarne gli organi interni e provocarne la morte.

