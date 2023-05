Giornata Mondiale degli Oceani, Gardaland Sea Life Aquarium partecipa alle 24 ore di “Global Beach Clean”

Gardaland SEA LIFE Aquarium ha come mission l’intento di trasmettere ai suoi Visitatori la conoscenza, l’importanza e la cura dell’ambiente marino. Pertanto, è da sempre impegnato in esperienze di edutainment e iniziative outdoor a favore dell’ambiente che coinvolgono non solo le istituzioni del territorio di riferimento ma anche le principali organizzazioni attive sul territorio nazionale ed internazionale.

In prima fila quest’anno ci sarà una rappresentanza di circa 40 dipendenti con familiari ed amici che, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani – giovedì 8 giugno - contribuiranno alla “Global Beach Clean”, un’iniziativa che coinvolge per 24 ore tutti i dipendenti dei 46 SEA LIFE del mondo con l’obiettivo di raccogliere un quantitativo di rifiuti che superi quelli raccolti negli anni precedenti. L’attività è organizzata da SEA LIFE TRUST, l’ente benefico di SEA LIFE che opera a livello globale per proteggere gli oceani del mondo e la straordinaria vita marina che vi abita grazie alla creazione di strutture che ospitano animali in pericolo oltre che per fornire loro le cure adeguate prima della re-immissione in mare. Gardaland SEA LIFE Aquarium è, infatti, una tra le 46 strutture del brand SEA LIFE, la più grande rete di Acquari del mondo, situati in 19 Paesi tra Europa, Nord America, Asia e Oceania. Attraverso la grande rete SEA LIFE, composta da zoologi, biologi marini ed altri esperti del settore, ogni anno circa 23 milioni di Ospiti si avvicinano e si innamorano dell’ambiente marino impegnandosi poi a proteggerne la vita.

SEA LIFE si prende cura di oltre 160.000 animali di oltre 4.000 specie diverse occupandosi dell'approvvigionamento etico, della ricerca scientifica, del rehoming, del salvataggio e dei programmi di riproduzione. Ogni anno vengono allevati oltre 3.500 animali, salvate circa 200 foche e tartarughe e liberati in natura oltre 150 animali.

I volontari di Gardaland SEA LIFE Aquarium saranno interamente dediti all’ambiente con la possibilità di contribuire con le proprie ore alla protezione e alla conservazione delle creature acquatiche autoctone sommando le proprie ore a quelle degli altri SEA LIFE nel mondo per un totale di 24 ore Gardaland SEA LIFE Aquarium è aperto tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

La visita consente di navigare, idealmente, dalle acque del vicino Lago di Garda fino ai mari e agli oceani più profondi circondati dalle innumerevoli specie marine come meduse, razze e cavallucci marini. Lungo il percorso sarà possibile ammirare anche i colori della barriera corallina e attraversare l’affascinante tunnel della vasca oceanica che contiene oltre 500.000 litri d'acqua e permette incontri ravvicinati con squali, trigoni, cernie e tanti pesci coloratissimi e bizzarri che nuotano proprio sopra le teste dei Visitatori. È possibile visitarlo acquistando online un biglietto a tariffa ridotta di 10,50 euro e a tariffa intera di 12,50 euro.

