Muore un operaio di 39 anni nel Pavese dopo una caduta di 10 metri. Stava lavorando sul tetto di un capannone

Un operaio di 39 anni è morto al policlinico San Matteo di Pavia precipitando da un'altezza di circa dieci metri mentre questa mattina lavorava in un capannone in Lomellina. Si tratta di un lavoratore originario del Marocco e residente in Veneto, di cui al momento non sono state rese note le generalità, dipendente di una ditta esterna che stava effettuando un intervento sugli abbaini.

L'operaio è morto in ospedale

Il lavoratore, trovato in arresto cardiaco, è stato soccorso dall'equipe medica dell'elicottero del 118 di Milano, rianimato e trasferito al policlinico San Matteo in codice rosso. Non si è più ripreso. È deceduto al policlinico San Matteo di Pavia.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vigevano e i tecnici di Ats che si occupano di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai quali ora spetteranno gli accertamenti del caso.

