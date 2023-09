Operaio edile di 63 anni è morto travolto dalle macerie mentre lavorava a un solaio

di Redazione web

Incidente sul lavoro. Un operaio edile di 63 anni è morto a Belmonte Mezzagno (nella città metropolitana di Palermo) mentre stava lavorando ad un solaio che ha ceduto in una casa in via Papa Giovanni XXIII. L'uomo è stato travolto dalle macerie. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tentato di soccorrerlo. Indagano i carabinieri della compagnia di Misilmeri.

