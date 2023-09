Incidente sul lavoro, operaio muore a Lecco: guidava un escavatore, è precipitato da una scarpata

di Redazione web

Ancora un morto sul lavoro. Un lavoratore edile di 60 anni ha perso la vita oggi in un incidente avvenuto mentre stava conducendo un escavatore lungo la strada che collega la Valbiandino, sulle montagne della provincia di Lecco.

Per cause ancora da in corso d'accertamento, l'operaio è uscito di strada, precipitando lungo la scarpata sotto la quale scorre il torrente Troggia. L'uomo è morto nel primo pomeriggio all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per i gravi traumi riportati nella caduta. Difficoltosi i soccorsi, anche a causa del maltempo.

