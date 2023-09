Brandizzo, la Procura iscrive nel registro degli indagati 4 dirigenti della Sigifer. Perizia sulla scatola nera del treno

di Redazione web

Sale a 6 il numero degli indagati per la tragedia ferroviaria di Brandizzo (in provincia di Torino) nella quale sono morti 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari, nella notte tra il 30 e il 31 agosto. Nel registro degli indagati - si è appreso in serata - sono stati iscritti anche 4 dirigenti della Sigifer, l'azienda di Borgo Vercelli per cui lavoravano le vittime. Anche per loro l'ipotesi di reato è omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario.

Fino a oggi gli unici due indagati erano il tecnico di Rfi, Antonio Massa, 48 anni, e il caposquadra della Sigifer, Andrea Girardin Gibin, 53 anni.

Brandizzo, scritta "assassini" alla Sigifer: era l'azienda dove lavoravano gli operai morti. Il Papa ricorda le vittime

Brandizzo, sciacalli in azione dopo la strage: chiedono i soldi per le vittime ma sono dei truffatori



Brandizzo. Della perizia è stato incaricato il luogotenente della guardia di finanza Andrea Pellegrini, responsabile della sezione informatica forense della procura di Torino. Gli indagati sono i vertici e i quadri dell'azienda di Borgo Vercelli e la stessa azienda Sigifer. Domani sarà avviato il lavoro di perizia, disposto dalla procura di Ivrea, sui tablet dei macchinisti del treno che ha investito i 5 operai, sulle scatole nere del convoglio e sui telefoni cellulari di due vittime trovati sul luogo della tragedia ancora parzialmente funzionanti. la perizia L'accertamento, che avrà una durata massima di 60 giorni, dovrebbe servire a fornire ulteriori elementi sulle comunicazioni tra la sala di controllo e il cantiere nei minuti precedenti l'arrivo del treno aBrandizzo. Della perizia è stato incaricato il luogotenente della guardia di finanza Andrea Pellegrini, responsabile della sezione informatica forense della procura di Torino.

Chi sono gli indagati

Gli indagati sono i vertici e i quadri dell'azienda di Borgo Vercelli e la stessa azienda Sigifer. Domani sarà avviato il lavoro di perizia, disposto dalla procura di Ivrea, sui tablet dei macchinisti del treno che ha investito i 5 operai, sulle scatole nere del convoglio e sui telefoni cellulari di due vittime trovati sul luogo della tragedia ancora parzialmente funzionanti.

L'accertamento, che avrà una durata massima di 60 giorni, dovrebbe servire a fornire ulteriori elementi sulle comunicazioni tra la sala di controllo e il cantiere nei minuti precedenti l'arrivo del treno a Brandizzo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 22:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA