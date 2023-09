Brandizzo, il tecnico Antonio Massa ammette in lacrime: «Non mi avevano dato l'interruzione della linea»

La voce di Antonio Massa è diventata familiare a quanti, nell'ultima settimana, hanno guardato il video custodito nel telefono di Kevin Laganà e che è diventato la prova regina nell'inchiesta sulla strage di Brandizzo, in cui hanno perso la vita cinque persone: «Appena vi dico treno, andate da quella parte». Sono state proprio le sue parole a dare il via libera agli operai, che si sono avviati sui binari incontro alla morte. Ma non avrebbe dovuto pronunciarle: il tecnico Rfi ha ammesso in lacrime davanti ai magistrati che stavano ascoltando la sua testimonianza di non aver mai ricevuto l'interruzione della linea.

Da testimone a indagato

I pm che lo stavano ascoltando lo scorso 31 agosto, scrive Il Corriere della Sera, hanno dovuto interrompere la deposizione, poiché dopo tale ammissione di colpa non si poteva più considerarlo un testimone, ma un indagato.