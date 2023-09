Brandizzo, sciacalli in azione dopo la strage: chiedono i soldi per le vittime ma sono dei truffatori Truffatori in azione dopo il disastro che è costato la vita a 5 operai. Il sindaco Bodoni: «Vergogna inaccettabile, andrò in procura a denunciare tutto. Chi li vede chiami il 112»





Sciacalli in azione a Brandizzo dopo la tragedia del 30 agosto sui binari della ferrovia in cui hanno perso la vita a cinque operai. A darne notizia il sindaco del paese vicino a Torino, Paolo Bodoni, che attraverso la propria pagina social, ha avvertito i concittadini di una truffa vergognognosa. Sfruttando l'ondata di dolore per la tragedia ferroviaria, qualche truffatore ha suonato ai campanelli dei residenti chiedendo soldi. Covid, Ron De Santis attacca: «Non fate i vaccini e non seguite Biden, agisce per le case farmaceutiche» I truffatori suonano ai campanelli delle case e si dicono amici delle vittime «Anche nei momenti più tragici non mancano gli sciacalli e i truffatori», ha scritto su Facebook Paolo Bodoni sotto un post dal titolo «FARE ATTENZIONE!». Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Settembre 2023, 07:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA