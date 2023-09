Brandizzo, l'addetta Rfi al controllo Vincenza Repaci: «Non potevo fare di più». Per tre volte disse no agli operai sui binari

di Redazione web

«Quello che è successo non si può dimenticare, però sono consapevole di avere fatto il mio lavoro nel migliore dei modi, rispettando quello che è il regolamento. Più di quello non avrei potuto fare». Lo dice Vincenza Repaci, la dipendente di Rfi che la sera del 30 agosto, per tre volte, dalla sala controllo di Chivasso (Torino) non diede l'autorizzazione a iniziare i lavori degli operai sui binari di Brandizzo perché l'ultimo treno non era ancora transitato. Dopo la tragedia «non è stato semplice - rivela in un'intervista esclusiva al Tg1 - si sa che in quelle situazioni bisogna reagire, non si deve dimenticare il proprio ruolo». Vincenza Repaci, che ha 25 anni, è già rientrata al lavoro perché - spiega - «avendo fatto il mio dovere nel migliore dei modi, era giusto e corretto tornare. Sono orgogliosa del mio lavoro, non mi fermerò per quello che è successo».

Tre volte no agli operai sui binari a Brandizzo

Alla domanda se altre volte si fosse verificata una situazione simile a quella del 30 agosto, con i lavori iniziati senza che fosse stata data l'autorizzazione dalla sala di controllo, la dipendente di Rfi risponde: «Ci sono dei regolamenti che vanno rispettati anche perché si è ben consapevoli che comunque ci sono delle persone».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 23:40

