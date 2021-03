Milano, ultimo weekend prima della zona rossa Misure anti-assembramento sui Navigli, Darsena e zone della movida

La Lombardia, destinata da lunedì alla zona rossa come diverse altre regioni, si blinda con una serie di misure preventive nelle grandi città per evitare problemi nel fine settimana. Non solo Milano, ma anche Brescia, Como e gli altri capoluoghi di provincia hanno annunciato una serie di provvedimenti per evitare gli assembramenti delle scorse settimane.

A Milano, i servizi delle forze dell'ordine saranno concentrati sui luoghi di maggiore affluenza, in particolare Darsena-Navigli e Galleria Vittorio Emanuele, dove ci saranno controlli per regolare gli ingressi. Il dispositivo resterà uguale a quello della scorsa settimana, le misure cambieranno solo col cambio di colore ma si spera che la minore affluenza per strada renderà più semplice il compito di contenimento.

Anche a Brescia, tra le città più colpite da questa ondata della pandemia, è stata emanata una serie di provvedimenti per prevenire assembramenti. Resta in vigore l'ordinanza che vieta il consumo di cibo e bevande sulle aree pubbliche e su quelle private a uso pubblico (compresi parchi, giardini e piazze) all'interno del perimetro del centro storico dalle 10 fino alle 22 nelle giornate di sabato e domenica. Dalle 20 di veenrdì fino alle 7 di lunedì saranno chiusi sei parchi mentre rimangono i divieti previsti dal Dpcm del 2 marzo riguardo la frequentazione degli altri parchi e giardini cittadini. «Le misure adottate consentiranno alla Polizia Locale di intensificare i controlli, che si faranno ancora più stringenti sulle aree verdi rimaste aperte», spiega il Comune.

Anche Il Comune di Como corre ai ripari e, come successo la scorsa settimana, dispone alcuni provvedimenti, in attesa di lunedì per evitare assembramenti e ridurre il più possibile il rischio di contagio. Dalle 14 alle 20 di sabato e domenica saranno istituiti i sensi unici pedonali nelle vie del centro storico più esposte al rischio e nell'area verde attrezzata di fronte a piazza Cavour, oltre alla chiusura della diga foranea.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Marzo 2021, 09:29

