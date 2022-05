Torna la festa del tattoo, la pelle è una tela d’autore

Il corpo come le pagine di un libro. La storia? Ovviamente un’autobiografia. Immagini e parole che restano, e che invecchiano con te. La passione per il tatuaggio va in scena ancora una volta a Milano, per un importante decimo anniversario: la Tatuami Tattoo Convention è attesa all’Hotel Crowne Plaza Linate di San Donato Milanese sabato 14 e domenica 15 maggio, per una due giorni che, lo dicono le cifre, a ogni anno aumenta il proprio pubblico e la presenza di addetti ai lavori del settore.

Quest’anno saranno più di centottanta gli artigiani delle macchinette a inchiostro, italiani e stranieri, disposti a tatuare anche senza appuntamento. Il tattoo è arte sostengono gli appassionati e, dunque, per ogni arte esistono le star: le celebrità del tatuaggio attese sulla piazza milanese (la cui firma è talvolta conosciuta in tutto il mondo) sono numerose, si va da una presenza storica come Luigi Mansi, uno dei maestri dello stile “realista” in Italia, ad Amanda Toy, famosa per le sue bambole colorate dagli occhi grandi e languidi e per i suoi unicorni.

A Milano si potranno ammirare al lavoro Gabriele Anakin, celebre per il suo podcast “Talk Ink” su YouTube e firma prediletta di tanti rapper tra cui spiccano Jake La Furia, Beba, Emis Killa, e il collega e “rivale” Simone Snt, che ha firmato corpi e volti di altri rapper, tra cui Gemitaiz, Gue Pequeno, Achille Lauro. Una star tra i calciatori è invece il napoletano Valentino Russo, che ha lavorato sui corpi di Insigne, Immobile, Politano, e tanti altri campioni della Serie A, così come c’è attesa per le performance di Diego Mano (tatuatore di Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin), Alberto Marzari, tatuatore di sneakers realistiche inseguito da appassionati di tutto il mondo, anche in questo caso tanti calciatori, da Barella a Dimarco a Pinamonti e molti altri. Per i fan del genere fumettistico giapponese delle Anime, la coppia formata da Hangdex e Borto. Una parte intrigante della convention resta senza dubbio il Tattoo Contest, la premiazione dei migliori tatuaggi realizzati durante la manifestazione, a giudizio di una giuria competente.

COME, DOVE, QUANDO -“TatuaMi” 2022, 14 e 15 maggio all’Hotel Crowne Plaza Milan-Linate a San Donato Via Adenauer 3, sabato ore 11-22, domenica ore 11-21, biglietto 15 euro, info www.tatuami.it.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Maggio 2022, 06:00

