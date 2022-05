Milano, torna Pianocity: a tutte note fra centro e periferia dall'alba al tramonto

La tastiera di PianoCity si allunga ancor più alle periferie, conquista nuovi spazi e – dal 20 al 22 maggio – annuncia un cartellone di oltre duecento concerti (solo ottantasette in centro), per trecento artisti in oltre un centinaio di luoghi. Tutti gratis. «Talvolta si ironizza sulle nostre week e le nostre rassegne city» ha commentato il sindaco Beppe Sala ieri alla presentazione alla Scala «eppure queste iniziative hanno la capacità di portare la cultura verso il pubblico. Questa, più di ogni altra». Infatti, gli fa eco la direttrice artistica Ricciarda Belgiojoso: «Proponiamo prospettive inedite sul territorio e sulla musica a partire dal concerto inaugurale del grande Abdullah Ibrahim. A seguire tanti altri nomi italiani e internazionali di spicco con musiche create per l’occasione, eventi spettacolari a sei pianoforti e a otto mani».

GRANDI NOMI ED EMERGENTI La rassegna che vede il pianoforte al centro dell’universo musicale avrà come quartier generale tradizionale la Gam Galleria d’Arte Moderna dove il 20 maggio (ore 21) l’inaugurazione è affidata al carisma del sudafricano Abdullah Ibrahim, da Nelson Mandela definito “il nostro Mozart”. Tra queste mura, nella tre giorni di PianoCity, passeranno artisti come l’israeliana Anat Fort, la russa Anna Avzan (con un repertorio dedicato a compositori ucraini), il veterano del jazz milanese Gaetano Liguori, il nipponico Takahiro Yoshikawa e la cinese Rosey Chan, nome di culto del pop elettronico. Tra i concerti suggestivi quello all’alba di sabato 21 del milanese Francesco Grillo all’Anfiteatro Monte Stella, così come quello al tramonto di domenica 22 di Davide Santacolomba, a 163 metri d’altezza, dal 39esimo piano del Palazzo Lombardia. Una star della musica pop attesa in anteprima è invece Francesca Michielin, protagonista in Apple piazza Liberty giovedì 19 (ore 21). E ancora Frida Bollani, Enrico Intra, Bruno Canino Cesare Picco, Antonio Ballista.

LOCATION Dal centro alla periferia, i luoghi sono i più disparati. L’Adi Design Museum di via Ceresio, il Campus Bocconi, Triennale, la Scala, la Rotonda della Besana, l’Ippodromo San Siro. E poi il quartiere Adriano, il Parco Villa Finzi, al Parco delle Cave, Chiesa Rossa, Scalo Farini, l’ex Macello di viale Molise. La musica Fuori Porta è attesa da Busto Arsizio a Corsico, da Monza a Peschiera Borromeo, a Rho e Pioltello.

Dal 20 al 22 maggio. Ingresso libero. Orari e programma www.Pianocitymilano.it.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 08:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA