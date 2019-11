Incidente stradale tra tre auto, ferito un bimbo di nove anni: è grave. Coinvolta un'auto blu

Un bambino di nove anni è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Milano, a seguito di un incidente stradale avvenuto attorno alla mezzanotte nel capoluogo lombardo. L'incidente si è verificato in via Antonini e ha coinvolto tre auto.



Secondo quanto riporta Milano Today, inoltre, delle tre macchine coinvolte una sarebbe una cosidetta auto blu, che viaggiava con le sirene accese. Le tre auto coinvolte sarebbero un Mercedes classe S, ovvero l'auto che viaggiava con un lampeggiante a ventosa attaccato al parabrezza e sul quale c'erano un uomo di 63 anni e una donna di 56 anni finiti in codice giallo al Sacco. Un altro Mercedes sul quale viaggiava la famiglia del bimbo“ un'autovettura Honda



Ricoverato in codice giallo, sempre al Policlinico, anche il padre del piccolo. Due persone sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Sacco e una in codice verde al San Carlo. Tra i primi ad arrivare sul posto sono stati proprio i medici del 118 con cinque ambulanze a due automediche. Il personale sanitario ha subito stabilizzato il minore e poi sono partiti con lui in direzione Policlinico. Il bimbo è stato intubato e portato di corsa in ospedale dove è arrivato privo di coscenza.Sono intervenuti, i vigili del fuoco, la polizia di Stato e la polizia locale.“







Sabato 2 Novembre 2019, 10:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA