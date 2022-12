Milano, l'auto va a schiantarsi contro un bus: morto un 48enne. «Forse un malore alla guida»

Un incidente mortale tra un'autovettura e un mezzo pubblico si è verificato questa mattina a Milano. Il conducente dell'auto, un uomo di 48 anni, è morto all'ospedale San Carlo, dove era stato trasportato in codice rosso in gravi condizioni dopo lo schianto: ferito il conducente del bus, che il quel momento era vuoto, portato allo stesso ospedale ma in codice verde.

Incidente a Milano, forse per un malore

L'incidente è avvenuto alle 6.45 in via Gozzoli, in prossimità di un incrocio. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'auto avrebbe invaso la corsia del mezzo pubblico, forse a causa di un malore del conducente e provocando quindi lo scontro con il bus.

