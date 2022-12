Il poliziotto Marco Mastrantonio morto in uno scontro frontale su via Prenestina, aveva 57 anni

In un incidente stradale in via Prenestina Nuova è morto il sovrintendente di polizia del commissariato di Tivoli Guidonia Marco Mastrantonio, aveva 56 anni. Lo scontro frontale con un'altra macchina è avvenuto intorno alle 12 a Gallicano nel Lazio.

Il sindacato di polizia Mosap lo ricorda in un post a firma del segretario nazionale Fabio Conesta come un poliziotto integerrimo, stimato da tutti e grande lavoratore. Era originario di San Vito Romano, sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Palestrina.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Dicembre 2022, 20:28

